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Türk karikatüristin çizimleri kripto sanatla değerlenecek

Türk karikatüristin çizimleri kripto sanatla değerlenecek
Türk karikatüristin çizimleri kripto sanatla değerlenecek

Karikatürist Varol Yaşaroğlu “Muix” çizimleri ile NFT akımında yerini aldı. Kral Şakir ve Fil Necati orijinal çizimleri ilk kez dijital sergide.

'Değiştirilemeyen tokenlar' yani NFT'ye olan ilgi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. NFT elle tutulamayan, fiziksel ortamda bulunmayan sanat eserlerinin kime ait olduğunu gösteren belgelerdir ve kripto sanat olarak da bilinmektedir. Mizah üreticisi, Graffi2000'in kurucusu karikatürist Varol Yaşaroğlu da NFT akımına katıldı.
Dijital ortamda üretmiş olduğu "Muix" çizimlerini NFT'ye dönüştürüp satışa sunan Varol Yaşaroğlu, ilk dijital sergisini açtı. Sergide Kral Şakir ve Fil Necati karakterlerinin ilk orijinal çizimleri dijital olarak satışa sunuldu.

                           

Kripto sanatla ilgili görüşlerini paylaşan Karikatürist Varol Yaşaroğlu; “NFT tüm dünyada çok hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Popüler sanatın sanal ortamda gerçek değerine ulaşması beni de çok heyecanlandırdı. Milyonlarca çocuğun sevdiği karakterlerin oluşum sürecini temsil eden ilk çizimlerimden oluşan dijital sergimi açtım. Kral Şakir ve Fil Necati gibi baş karakterlerimiz Türkiye'den ilk kez bir dijital sergi ile meraklıları ile buluşacak” dedi.

Varol Yaşaroğlu'nun dijital sergisi Mart ayı içerisinde opensea.io platformunda açıldı.

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