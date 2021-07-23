Türk Kızılay Bosna Hersek'te kurban bağışı yaptı

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Saygılı, Bosna Hersek'in her bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine kurban etlerinin teslim edildiğini, onların dua ve sevgilerini kendileri aracılığıyla bağışçılara ilettiklerini belirtti.

Saygılı, Bosna için bin 400 hisse kurban bağışının dağıtımının bayram boyunca tamamlandığını belirterek, kurbanlarını Kızılay aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıran hayırseverlere bir kez daha teşekkür ettiklerini bildirdi.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyen bir peygamberin ümmeti olduklarını anlatan Saygılı, “Kurban paylaşmaktır. Burada hayırseverlerimizin kurban bağışlarını dağıtırken büyük bir mutluluk yaşıyoruz” dedi.