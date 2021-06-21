Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor

Türk Kızılay'ı Filistin'in Gazze Şeridi'nde İsrail saldırı sonucu yetim kalan çocuklara yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Gazze'deki Al-Amal Yetimler Enstitüsü'nü ziyaret ederek, düzenlenen etkinlik ile bölgede bulunan yetimlere hediyeler dağıttı.

Törende, çocuklar şiirler ve şarkılar söylerken, bazı çocuklar ise folklor gösterisi yaptı. Törenin sonunda Al-Amal Yetimler Enstitüsü yönetimi, Kınık'a Kudüs silüetinin bulunduğu bir hatıra hediye ederek, Filistin halkına sağladıkları destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Muhammed Rabah

