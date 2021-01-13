Türk Kızılay'ı 2020'yi dolu dolu geçirdi

Kızılay'ın Adıyaman'da yaptığı çalışmaların konuşulduğu ziyarette, Başkan Murat Bulut, medyanın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Başkan Bulut, 2020 yılında il ve ilçelerde 1678 kişiye nakdi yardım yapıldığını, 6608 adet gıda kolisi, 200 aileye giyim, 3968 kişiye kavurma, 226 kişiye kumanya, 21.890 adet hijyen paketi, 516 öğrenciye bayram harçlığı, 2564 aileye alışveriş kartı, 12500 adet emek dağıtıldığını söyledi.

Başkan Bulut, ayrıca İdlib'e 1 Tır dolusu ayni yardım malzemesi, 10.000 TL nakdi yardım gönderildiğini kaydetti.

Elazığ Depreminde Adıyaman Genç Kızılay ekibinin 2 defa deprem bölgesine giderek yardımda bulunduğunu kaydeden Bulut, “2 Tır dolusu yardım muhtelif ayni yardım malzemeleri gönderilmiştir. Ayrıca Sincik ve Gerger'e 1 Tır dolusu ayni yardım malzemeleri gönderilmiştir. Elazığ depreminde zarar gören Sincik ve Gerger ilçelerimiz için ise 1010 adet gıda kolisi ve 1068 adet alışveriş kartı depremzede vatandaşlarımız için dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca deprem için 12.730 TL nakdi bağış toplanmış ve deprem bölgesine gönderilmiştir” dedi.

Türk Kızılay'ının yardım faaliyetlerinin yanında bilinçlendirme faaliyetlerinin de olduğunu dile geren Bulut, ihtiyaç sahibi öğrenciler için burs verildiğini aktardı.



Ahmet Arslantaş

