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Türk Kızılayı Tel Abyad'a yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılayı Tel Abyad'a yardımlarını sürdürüyor
Türk Kızılayı Tel Abyad'a yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılayı tarafından gönderilen ve içerisinde yardım malzemeleri bulunan 7 tır Tel Abyad’a ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale döndü. Suriye krizinin başlamasıyla Tel Abyad ve Akçakale arasında 7 yıl ticarete ve harekete kapalı olan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Türkiye'den insani yardımlar kolayca sivillere ulaşıyor. Türk Kızılayı tarafından gönderilen 7 yardım tırı Tel Abyad'a ulaştı. Türk Kızılayı'nın gönderdiği 7 tırda gıda, battaniye, hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri olduğu öğrenildi. Yeniden açılan Tel Abyad kapısı sivillerin dolaşması ve Suriyeli mültecilerin kendi bölgelerine dönmelerini sağlamasının yanı sıra Türkiye'den giden insani ve lojistik yardımların ulaştırılmasına da katkı sağlıyor.

Abu Mucahit El Halebi

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