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Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti

Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti
Türk Komandosu, PKK'ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP'yi imha etti

Türk Komandoları, Hakkari/Çukurca’da tespit edilen mağarada yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK’ya ait 266 adet Dragunov mühimmatı ve 1 adet EYP’yi imha edildi.

Kahraman Türk Komandoları, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın/EYP'lerin tespit ve imhasına devam ediyor.

Bu kapsamda, Hakkari/Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait; iki girişli yaklaşık 30-35 metre uzunluğunda yaşam alanı olarak kullanılan bir mağarayı tespit etti.
Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 266 adet Dragunov Mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi.

Yunus Emre Kartal

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