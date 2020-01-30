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Türk kültürünün dünü, bugünü, yarını masaya yatırıldı

Türk kültürünün dünü, bugünü, yarını masaya yatırıldı
Türk kültürünün dünü, bugünü, yarını masaya yatırıldı

Aydın Düşünce Platformu’nun düzenlediği “Türk Kültür Alanında Ufuk ve Ülkü” çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı ağırladı. Çalıştayda Türkiye’nin ve Türk kültürünün geçmişi, bugünü ve geleceği ele alındı.

Türk kültürünün dünü, bugünü, yarını masaya yatırıldı - Tıkla İzle

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Aydın Düşünce Platformu, “Türk Kültür Alanında Ufuk ve Ülkü” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya iş, sanat, siyaset, akademi ve bürokrasi dünyasından seçkin konukların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın katılım sağladı. Üniversite'nin Florya kampüsünde gerçekleşen etkinlikte Türkiye'nin ve Türk kültürünün geçmiş, bugünü ve geleceği konuları ele alındı.

“Sanat ve kültür değerlerimiz yükselmeden, ülkemizin refahını bir yere taşımak mümkün değil”

“Sanat ve kültür değerlerimiz yükselmeden geleceğimizi, ülkemizin refahını bir yere taşımak mümkün değil” diyerek toplantı öncesi görüşlerini sunan Ahmet Misbah Demircan, “Kültür ve sanat hayatı bizim her şeyimiz. Kültür Bakanlığının en asli görevi, kültür ve sanatın geçmişle bağlarını kurarak geleceğe ilham verecek şekilde memleketimizin gelişmesine katkı sağlamak. Bakanlığımızın bu anlamdaki politikalarını ve stratejilerini belirlerken bilim adamlarımızın çok yönlü olarak dilinden, edebiyatından, şiirinden, fikri mülkiyetinden, tasarımından, endüstriyel tasarımından, düşüncelerini ve kanaatlerini öğrenerek ona göre stratejilerini ve isteklerini belirlemek. Bunlarla birlikte belki finalde gelişmiş şehirler kavramının içerisini doldurmak gibi hedefler var. Bu stratejilerin sürekli yapılıyor olması ve kendini yenilemesi gerekiyor. Bu çerçevede Aydın Üniversitesi'nin davet ettiği bilim adamlarıyla birlikte bugün bir anlamda çalıştayla birlikte stratejimize destek olacak bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Eminim güzel sonuçlar çıkmış olacak” şeklinde konuştu.
 

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