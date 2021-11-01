Türk kültürünün edebî büyükleri sempozyumla anılacak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2021 yılını Yunus Emre'nin 700. Ahi Evran'ın doğumunun 850. ve Hacı Bektaş Velî'nin vefatının 750. yıl dönümü münasebetiyle anma yılı ilan etmişti. Cumhurbaşkanlığı da Resmî Gazete'de yayınladığı genelgelerle her üç edebî ve tarihî şahsiyetin 2021 yılı boyunca ülke genelinde ve yurt dışında düzenlenecek etkinliklerle anılmasına karar verilmişti.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü de bu kapsamda Türk Edebiyatı Vakfı ile birlikte “Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Velî'de Buluşma” başlıklı bir gün sürecek dört oturumlu bir sempozyum düzenliyor.

Sempozyum 4 Kasım 2021 Tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında Microsoft Teams uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.