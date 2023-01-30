Türk kulübün boksörü Amerika'da ringe çıkacak

Merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Türk boks kulübü EC Boxing'in Ukraynalı ağır sıklet dövüşçüsü Victor Faust, Amerika'da yenilgisiz Kübalı boksör Lenier Pero'ya karşı ringe çıkıyor. Bugüne kadar mağlubiyet almayan Viktor Faust, bu defa yenilgi yüzü görmemiş olan bir boksör ile ringe çıkacak. EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Amerika'daki galayı TGB ile birlikte düzenliyoruz. Rakibimiz Leiner Pero, gençlik olimpiyatlarında altın madalya almanın yanı sıra dünyanın dev organizasyonlarında şampiyonluklar kazanmış olan başarılı bir isim. Rio Olimpiyatları'nda finale kalarak rüştünü ispatlamış güçlü bir boksördür. Fakat Viktor da güçlü bir isim. Bu karşılaşma bizim için dünya devleriyle yapacağımız karşılaşmaların son basamağıdır. Bundan sonrası dünyanın zirvesidir" diye konuştu.

Bülent Başer: "Amatör ve profesyonel farklı alanlardır"

Amatör ve profesyonel boksun farklı olduğunu vurgulayan EC Boxing Başantrenörü Bülent Başer, "Rakibimiz Pero, amatörde çok başarılar elde etmiş olabilir fakat burası profesyonel ring ve burada işler daha zordur. Biz rakibimizin gücünün bilincinde olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. En iyi saparring partnerleriyle çalıştık" dedi. Kulübün Basın Danışmanı Vedat Alyaz, Kübalı rakibin bugüne kadar profesyonel ringlerde çıktığı 8 maçın hepsini kazanırken, bunlardan 5'ini nakavtla sonlandırdığını vurgulayarak, "Boksörümüz Viktor Faust, bugüne kadar 11 profesyonel maç yaparken, bunların 7'sini nakavtla bitirdi. Yani iki boksör de yenilgisiz, kim kazanırsa diğerinin kariyerine derin bir darbe atmış olacak" şeklinde konuştu.

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