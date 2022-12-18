Türk kulübün boksörü dünya devine diz çöktürdü



Üst üste üç kez Almanya ve geçtiğimiz yıl da dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan'ın Ukraynalı boksörü yenilgisizlik serisini sürdürürken, 11'de 11 yapmayı başardı. Göppingen'de ringe çıkan sporcu bugüne kadar iki dünya şampiyonu Bermane Stiverne ve Andy Ruiz'e karşı eldiven giymiş olan Amerikalı boksör Franklin Lawrence'ye karşı yumruk salladı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma sırasında beşinci rauntta rakibini yere indirmeyi başaran EC Boxing boksörü Viktor Faust, rakibinin üzerine fazla gitmedi. Ardından kalkan Amerikalı daha agresif olarak saldırmaya başladı. Fakat Faust, güçlü rakibini durdurmayı başarırken karşılaşmanın sonunda hakemlerin ortak karıyla karşılaşmayı sayıyla kazandı.

Erol Ceylan, "Böylesi güçlü rakipler sporcumuzu geliştirir"

Karşılaşmanın ardından basın danışmanı Vedat Alyaz'a açıklamalarda bulunan ödüllü promotör Erol Ceylan, "Rakibimiz bize göre çok tecrübeli bir isimdi. Biz de bunu bilerek seçtik ki, sporcumuz dünyanın zirvesine giderken kendisinden daha güçlü rakiplerle mücadele etmeyi öğrensin. Çok çekişmeli bir maç oldu fakat sporcumuz rakibini devirmeyi başardı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın boksun Oscar'ı ödülünü kazanarak, ülkenin en iyi antrenörü seçilen Bülent Başer, "Bu karşılaşma eksiklerimizi görmek ve sporcumuzu analiz etmek açısından çok iyi bir tecrübe oldu. Zira önümüzdeki dönemde sporcumuzu dünya devlerine karşı ringe çıkarmaya hazırlanıyoruz böylesine güçlü rakipler sporcumuz için önemli bir tecrübe niteliği taşıyor. Bu karşılaşmada gördüğümüz eksiklerimizi düzeltmek için ivedilikle çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, rakibin bugüne kadar çok sayıda şampiyonu devirdiğini belirterek, "Franklin Lawrence, önüne geleni devirmiş ve sadece dünya şampiyonlarına karşı yenilmiş olan başarılı bir boksör. Sporcumuz Viktor Faust ise henüz genç ve maç sayısı rakibin yarısından bile az olmasına rağmen büyük bir başarıya imza atarak böylesine güçlü bir rakibi indirdi" şeklinde konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.