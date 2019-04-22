Türk kulübün dev boksörü ABD'de şanssız bir yenilgi aldı

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı ve sporcunun promotörü Erol Ceylan, sporcusu sakatlanmasa maçı alabileceklerini vurgulayarak, "Karşılaşma çok iyi gidiyordu. Beşinci raunda kadar muhteşem bir maç oldu. ABD'li seyirciler adeta büyülenmişti. Ancak maalesef şanssız bir sakatlık yaşadık ve raunt arasında dinlenmeye gelen sporcumun dövüşecek durumda olmadığını görerek karşılaşmayı bitirmeye karar verdim" şeklinde konuştu.

Kulüp sporcularından olimpiyat boksörümüz Fatih Keleş, haziran ayında Avustralya'da altın kemer maçı için ringe çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca Almanların ağırsıklet olimpiyat boksörlerinden Erik Pfeifer de geçtiğimiz günlerde EC BOXING ile imzaladığı sözleşmenin ardından başarılı antrenör Bülent Başer yönetiminde çıktığı maçı kazanarak büyük bir çıkış yapmıştı. Yine Almanya'nın başarılı ağırsıklet boksörlerinden Michael Wallisch de Erol Ceylan yönetimindeki EC BOXING ile sözleşme imzalayarak, kulüp forması altında ringe çıkacağını belirtmişti. Ayrıca Erol Ceylan önümüzdeki aylarda Hamburg'da dev bir gala düzenleyeceklerini ve ardından sonbahara doğru da Türkiye'de büyük bir boks organizasyonuna imza atmaya hazırlandıklarının müjdesini verdi.