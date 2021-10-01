Türk Lirası mevduatında stopaj indiriminin süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ekim 2020'den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazede yayımlandı. Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan stopaj alınmama da sürecek.

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021 tarihlerinde 3'er ay süreyle uzatılmıştı.



Mehmet Kalay

