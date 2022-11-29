Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “9.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

Musa Enes Aksakal



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