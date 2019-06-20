Türk mobilya yüzeyi üreticisinden 100 milyon euroluk tesis yatırımı

2004 yılında Almanya'da yaşayan Sekman ailesi tarafından kurulan Fine Decor, Avrupa'nın en büyüklerinden bir tanesi olmak adına faaliyetlerini hızlandırdı. Mutfak ve mobilya endüstrisinin öncü şirketleri içinde yer alma vizyonuyla hizmet veren firma, yeni üretim tesisinin temellerini attı. Proje sonucunda yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Projede yatırım miktarının 80-100 milyon euroya ulaşması öngörülüyor.

Geçtiğimiz günlerde şirketin üretim fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene, Fine Decor GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Ruken Sekman başta olmak üzere Genel Müdür Hasan Sekman, Oelde Belediye Başkanı Knop, Rheda-Wiedenbrück Belediye Başkanı ve Aurea Sanayi Bölgesi Denetleme Kurulu Başkanı Mettenborg, Kuzey Rhein Westfalya eyaletinin kuzeyinden sorumlu Sanayi ve Ticaret Oda Başkanı Dr. Göske de hazır bulundu.

120 kişiye iş imkanı sağlayacak

Yapılan bilgilendirmede, üretim fabrikasının ilk etabı 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğu ve toplamda yaklaşık 25 bin metre kare üzerine kurulacağı belirtildi. Yatırım bedeli yaklaşık 35 milyon euro olduğu söylenen ilk etabın 2020 yılı Şubat ayında bitmesi planlanıyor. Yaklaşık 120 kişiye istihdam sağlayacağı aktarılan fabrikada üretim, plastik atık malzemelerin geri dönüştürülmesiyle yapılacağı bildirildi. İkinci etabın ise 2016 yılında yapılan fizibilite çalışmalarının sonucu olarak 2022 yılında başlanması planlanıyor. Ayrıca, ikinci etap ile birlikte şirketin yatırım miktarının yaklaşık 80-100 milyon euroluk yatırıma ulaşması öngörülüyor.

Üretim tesisinde kullanılacak olan son teknoloji ile donatılmış makine hatlarının Avrupa'da ilk olma özelliğini taşıdığı, Endüstri 4.0 ile entegre olmasıyla mobilya ve mutfak endüstrisinde dünya çapında öncülerden olmaya devam edeceği aktarıldı. Proje sonucunda ise yaklaşık 250-300 kişiye iş olanağı sağlanacağı vurgulandı.