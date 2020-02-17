Türk Modacı Abdulselam Dalmış Tasarımlarıyla Dikkat Çekiyor

Abdulselam Dalmış büyük uğraşlar sonrasında kendi moda markası Rimena'yı kurarak Amerikalı Ünlü Model Zuleyka Rivera, Gabriela Jirackova gibi dünyaca ünlü modellerin kıyafetlerini tasarladı. Ülkemizden ise ünlü manken Çağla Şıkel, Ünlü Sunucu Bircan Bali ve Çukur Dizisi oyuncusu Damla Sönmez için kostüm tasarlayan Dalmış, bunun yanı sıra popüler pek çok dizinin de modacısı oldu.

Ülkemizi temsil eden Türk tasarımcı Abdulselam Dalmış, Avrupa'da 15 ülkede ve Ortadoğu Arap ülkelerinde tasarımlarıyla büyük ilgi görüyor.

Abdulselam Dalmış Kimdir?

1981 İdil doğumlu olan Dalmış; ilk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamlayarak Kosova'da, Kosova İliria Kraliyet Üniversitesinde eğitim gördü. Ancak onun hayali hep modacı olabilmekti. Dolayısıyla hayatındaki en önemli adımı atarak İtalya'da moda üzerine eğitim almaya başladı. Moda tasarımcılığı konusunda İtalya'da pek çok ünlü tasarımcıdan özel dersler aldı. Bu eğitim sürecinden sonra Türkiye'ye dönen Abdulselam Dalmış, kendi moda markası olan Rimena'yı kurdu. Önemli isimlerin stil danışmanlığını da yapan Türk tasarımcı Abdulselam Dalmış Zengin bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşlarda modayla ilgisi olduğundan eline geçirdiği kağıtlara modeller çiziyordu. İlk iş deneyimi ise ailesinin kumaş konusunda faaliyet gösteren firmasında çalışmaya başlayarak oldu. Şimdilerde çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Abdulselam Dalmış, kıyafet tasarımlarındaki başarısının sırrını ise yüzde yüz yerli üretim yapmasına bağlıyor.

Aldığı Ödüller

Abdulselam Dalmış, yaptığı tasarımlar ile dünyanın dikkatini çekerken, bu esnada birçok ödüle de layık görüldü. 2014 yılında İngiltere Oxford Socrates 'En İyi Girişimci' ve 'En İyi Marka', 2016 yılında Barcelona'da Dünya İş Konseyi tarafından düzenlenen törende En İyi Moda Tasarımcısı, 2017 yılında Buldan Yenicekent Tripolis Kültür Festivali'nde Moda Tasarım ödüllerine layık görüldü.