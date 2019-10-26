Türk mutfağı Asya'yı fethetti

Uzak Doğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren ‘Mega Show'un Hong Kong'da düzenlediği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na Türk firmaları çıkarma yaptı. Dünyadaki bütün alıcıların ve üreticilerin buluşma noktası olan fuara 31 Türk firmasının katıldığını söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Vekili Talha Özger, hem tasarım hem de kalite ile fark oluşturduklarını söyledi. Fuara, planları hazır ciddi alıcıların geldiğini belirten Özger “Burada sene boyunca görüşmüş olduğumuz müşterilerimizle buluşma imkanı buluyoruz. Onların hepsini Türkiye'ye getirmek mümkün olmuyor. Aynı zamanda yeni çıkardığımız ürünleri de sergiledik. Katılımcı firmalar, Arnavutluk'tan Arjantin'e kadar yeni müşterilerle buluşup sipariş aldı. Kurumsal manada çok iyi bir intiba bıraktık. Eğer Türkiye'ye gelirlerse farklı sanayilerle buluşabileceklerini, tekstil, ev tekstili veya farklı ürün gruplarını görebileceklerini söyleyerek onları teşvik ediyoruz. Onları İstanbul'da yapacağımız Invitation Only organizasyonuna davet ediyoruz” diye konuştu.

Bu sene kasım ayında dördüncüsünü düzenleyecekleri ve İstanbul'da yapılacak olan Invitation Only organizasyonuna 55'in üzerinde ülkeden 80 satın alıcı firmanın geleceğini anlatan Özger “Mesela Brezilya'nın en büyük süpermarket zinciri burada olacak. Onu görünce diğerleri de sıraya giriyor. Müşterilere ‘mutlaka bizimle ticaret yapmalısınız' demiyoruz. Burada dört beş firmayla birleşip kendilerine bir karma konteyner yapmalarını tavsiye ediyoruz. Mesela biz dört firma, Guatemala'ya bir konteyner ürün gönderdik. Bu seçenekler sunulunca da müşterinin dikkatini çekebiliyorsunuz” dedi.

Mega Show'un organizatör firması Comasia Limited'in kurucu direktörlerinden Peter Cheung da “Hong Kong fuarları, satışa yönelik ve sonuç odaklıdır. Katılanlar, daha kolay sürede sipariş alabiliyorlar. Diğer Asya ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türk ürünleri kalite ve tasarım açısından çok daha iyi konumda. 2020'de de Türkiye'den katılım olduğunda onlara özel B2B görüşmeler ve eşleştirme programı yapacağız. Bu, çok büyük bir potansiyel” ifadelerini kullandı.

İHRACAT ÜÇ MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Ev tipi mutfak sektörü ihracatında yüzde 15'lik bir artış olduğunu ve yaklaşık 2,85 milyar dolara ulaştıklarını ifade eden Talha Özger “İhracatın yüzde 50'si Avrupa'ya yapılıyor. Daha sonra Orta Doğu, Güney Afrika, Güney Amerika gibi yerler geliyor. Seneyi üç milyar dolar civarında bir rakamla kapatırız. Yakın çevremizdeki ülkelere farklı alternatifler oluşturup ihracatı artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Gazetesi