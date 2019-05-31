Türk öğrencilerden İngiliz akranlarına bilim dersi

Bahçeşehir Koleji öğrencileri öğretmenleriyle birlikte İngiltere'de düzenlenen Kraliyet Fuarı'na katıldı. Tavsiye ve davet üzerine katılan öğrenciler “Imagineering” yani ‘Hayal Mühendisliği' başlığı altında kurdukları stantta çalışmalarını sergileme ve tanıtma imkanı buldular. Öğrenciler aynı zamanda STEM kodlama robotik eğitimlerini buradaki İngiliz akranlarına anlatarak beğeni topladı.

Fuara katılan öğrencileri yalnız bırakmayan ve onlara destek veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel böyle bir ortamda olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Daha önce Londra'da katıldığımız bir teknoloji fuarında da STEM ( Science, Technology Engineering and Mathmatics ) programımız, kodlamamız, robotik çalışmalarımız İngilizlerin dikkatini çekmişti. Bu yüzden Londra'da bazı okullarda bu konuları kendimiz öğretmeye başladık. Bu yüzden de davet üzerine bu fuara da katılma kararı aldık. Özellikle ilk kez yabancı bir grubun bu fuara katılıyor olmasından dolayı daha da gururluyuz” dedi.

“Çalışmalarımızı ilk kez burada görüyorlar”

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz de fuarda tanıtılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Karadeniz; “Özellikle 5 yaştan itibaren tüm kademeler için geliştirdiğimiz kodlama robotik programımızdaki öğrenme aktiviteleri ile buradayız. Çalışmaları buradaki her yaş grubundaki çocuklara öğretmenlerimiz ve Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'ndeki öğrencilerimiz yaptırıyor. Geri dönüşlerimiz de bu anlamda gayet güzel ilerliyor. En şaşırdığımız konu ise İngiliz öğrencilerinin sergilediğimiz çalışmaları ve konuları ilk kez burada görmüş olmaları. Veliler bunları öğrettiğimiz kitapları nereden alabileceklerini ve deneylere evde nasıl devam edebileceklerini soruyorlar” şeklinde konuştu.

Fuarda sergilenen bazı çalışmalar

Fuara katılan Bahçeşehir Koleji 10. sınıf öğrencisi Ceren Özkaratay çocuklara bir arama kurtarma robotu üzerinden yazılımı ve kodlama konusunu anlatırken Ayça Demir ise, bir drone ile el ve göz koordinasyonu eğitimi verdi. Lara Mursal adlı 9. sınıf öğrencisi ise kodlama konusunu daha da kolaylaştıran blok adlı bir yöntemle İngiliz çocuklarına farklı seçenekler sundu.