Türk öğrencilerden tarihi başarı

Birleşmiş Milletlere bağlı Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen ve dünya genelinde katılan binlerce yarışçı elemeleri sonucunda bu yıl 20. yapılan Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri, 995 yarışçının katılımıyla 28 Şubat-11 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı. Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı 10 parmakla klavyeye bakmadan yazma üzerine kurulu yarışmada 24 madalyanın 11'ini kazanarak dünya şampiyonu oldu. Madalya kazanan ve derece alan Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Hollanda'nın Maastricht kentinde 6 Ağustos 2022 - 11 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

20 ülke takımının katıldığı yarışmada anadil ve çok dilli ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılan toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya toplam 24 madalya verildi. Türk Milli Takımı 2'si dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 5 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da Dünya şampiyonu oldu.

0 - 12 yaş küçükler kategorisinde Berra Yılmaz Anadil yarışında dakikada net 84 sözcük; 13 - 16 yaş kategorisinde Nisan Maya Tunçoğlu Anadil yarışında kendisine ait rekoru tekrarlayarak dakikada net 135.4 sözcük, 13 - 16 yaş kategorisinde Nisan Maya Tunçoğlu Çokdilli yarışında 17 dilde yarışmış, dünya rekoru kırarak toplamda 71 bin 715 vuruş yazarak kategorilerinin Dünya Şampiyonu oldu.

Tecrübeliler kategorisinde Erdi Çiller, Anadil yarışında dakikada net 160 sözcük yazarak Dünya İkinciliğini kazandı. Çiller'in bu derecesi aynı zamanda yeni bir Türkiye rekoru oldu.

Diğer madalya kazanan yarışçılarımız ise şu şekilde gerçekleşti:

“0-12 yaş grubunda, Şerife Nisan Erdin, Anadil ve Çokdilli yarışlarında Dünya İkincisi,

13-16 yaş grubunda Bağdagül Özkan, Anadil yarışında Dünya İkincisi,

17-20 yaş grubunda Mete Özen, Anadil yarışında Dünya İkincisi,

0-12 yaş grubunda, Hasan Enes Özkan, Anadil ve Çokdilli yarışlarında Dünya Üçüncüsü,

Tecrübeliler grubunda İlyas Pamukçu, Anadil yarışında Dünya Üçüncüsü oldu.”

Konu hakkında açıklama yapan İntersteno-Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse, “Türk Milli Takımı, 6 - 11

Ağustos tarihlerinde Hollanda'nın Maastricht kentinde yapılacak olan Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'na katılım için Milli Eğitim Bakanımızdan destek istiyor. Yetişkinler için rahmetli F klavye duayeni Dr. İhsan Sıtkı Yener hocamızın programından yararlanarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile dijital ortamda Temel F Klavye Eğitim programını hazırlayarak bu programın, fklavye.gov.tr sitesine yerleştirilmesine destek verdik. Anaokulu ve ilkokuldaki öğrencilerin oyun oynarken, bilimsel F klavye öğrenmeleri için dijital ortamda, 'Oyunlu F Klavye' programı hazırlattık. Bu programa da ücretsiz olarak herkes 9 Mayıs tarihinden itibaren belirteceğim linklerden ulaşabilecek.

Bu linkler; oyun.fklavye.org.tr, interstenoturk.org/oyunlu-f-klavye-programi, intersteno.org.tr/sayfa/oyunlu-f-klavye-programi.html ve coskunyusufcetin.com'dur. Önümüzdeki günlerde, ülkemizde öğrenci ve yetişkinlerin bilgisayar klavyesini Türkçeye en uygun olan F klavyede bilimsel olarak on parmakla öğrenmeleri için 'Bilimsel F Klavye Seferberliği'ni başlatacağız. Bu seferberlik sayesinde ülkemiz milyarlarca lira zamandan tasarruf sağlayacak. Ülkemizde yüzde 5'lerde olan on parmakla bilgisayar kullanımı da, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 85 - 95'ler seviyesine çıkarılması mümkün. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 29 Ekim 2023'e kadar, bilgisayarı bilimsel on parmakla F klavyede herkesin öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.