Türk olduğunu öğrenen Hollandalı Monique kardeşini Müge Anlı vasıtasıyla buldu

Hollanda'da yaşayan 55 yaşındaki avukat Monique Witteman, birkaç yıl önce ölüm döşeğindeki annesinin günah çıkardığı esnada babasının Türk olduğunu öğrendi. Türk arkadaşlarının vasıtasıyla Müge Anlı'nın programına katılan Witteman, adını bile bilmediği, sadece Türk olduğunda emin olduğu babası için Anlı'dan yardım istedi.

Televizyonda Monique Witteman'ı gören, Aydınlı Hatice Köse programı arayarak, babasının Hollanda'ya çalışamaya gittiğini orada bir kızı olduğunu bildiklerini iddia etti. Müge Anlı, Hatice Köse'yi konuk ederek DNA testi için İstanbul'a getirdi. Yapılan test sonrası Hollandalı Monique ile Aydınlı Hatice kardeş oldukları ortaya çıktı.

Uzun yıllardır birbirinden haberi olmayan aile üyeleri kardeş oldukları ortaya çıkmasının ardından hasret giderdiler.