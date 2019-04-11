İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Türk olduğunu öğrenen Hollandalı Monique kardeşini Müge Anlı vasıtasıyla buldu

Türk olduğunu öğrenen Hollandalı Monique kardeşini Müge Anlı vasıtasıyla buldu
Türk olduğunu öğrenen Hollandalı Monique kardeşini Müge Anlı vasıtasıyla buldu

Hollanda’da yaşayan avukat Monique Witteman, annesinin ölüm döşeğinde babasının Türk olduğunu öğrenmesi sonrası soluğu Türkiye'de aldı. Müge Anlının programına katılan Witteman, DNA testi sonrası daha önce varlığından bile haberi olmadığı kardeşini buldu.

Hollanda'da yaşayan 55 yaşındaki avukat Monique Witteman, birkaç yıl önce ölüm döşeğindeki annesinin günah çıkardığı esnada babasının Türk olduğunu öğrendi. Türk arkadaşlarının vasıtasıyla Müge Anlı'nın programına katılan Witteman, adını bile bilmediği, sadece Türk olduğunda emin olduğu babası için Anlı'dan yardım istedi. 

Televizyonda Monique Witteman'ı gören, Aydınlı Hatice Köse programı arayarak, babasının Hollanda'ya çalışamaya gittiğini orada bir kızı olduğunu bildiklerini iddia etti. Müge Anlı, Hatice Köse'yi konuk ederek DNA testi için İstanbul'a getirdi. Yapılan test sonrası Hollandalı Monique ile Aydınlı Hatice kardeş oldukları ortaya çıktı.
Uzun yıllardır birbirinden haberi olmayan aile üyeleri kardeş oldukları ortaya çıkmasının ardından hasret giderdiler.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.