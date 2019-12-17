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Türk ordusundan Rasulayn'da doğan "Barış" bebeğe şefkat eli

Türk ordusundan Rasulayn'da doğan
Türk ordusundan Rasulayn'da doğan "Barış" bebeğe şefkat eli

Rasulayn’da dünyaya gelen “Barış” bebeğe Mehmetçik şefkat elini uzattı.

Türk ordusundan Rasulayn’da doğan "Barış" bebeğe şefkat eli - Tıkla İzle

Rasulayn'da dünyaya gelen “Barış” bebeğe Mehmetçik şefkat elini uzattı. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Barış Pınarı Harekat bölgesinde dünyaya gelmesinden dolayı bebeğe “Barış” ismi verildiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kısa süre önce dünyaya gelen “Pınar” bebeğimizden sonra “Barış” bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Rasulayn'da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna “Barış” ismini verdi” notu düşüldü.

İrfan Çalışkan

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