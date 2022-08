Türk otel teknoloji firması WeBee 5 yılda 20 bin otele ulaşmayı hedefliyor

Uluslararası düzeyde otel ve restoran işletmelerin performansını arttırmak amacıyla çalışmalar yürüten Hospitality Tech'in yapmış olduğu araştırmaya göre, artık misafirlerin yüzde 68'i mobil rezervasyon, yüzde 55'i mobil check-in, yüzde 42'si ise mobil oda anahtarını tercih ediyor. Tüm yapı ve imkanlarıyla tamamen dijitalleşmeye hazırlanan turizm sektöründe Türk patentli uygulamalar ise dünyada söz sahibi olmuş durumda. Bunlardan biri olan YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden ve tamamen Türk girişimci ile yazılımcıları tarafından geliştirilen Done İletişim markası WeBee, 23 ülkede 220'den fazla otelin müşterileriyle kurduğu dijital köprüye aracılık ederek Costa Rica'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir coğrafyaya teknoloji ihraç ediyor.

“Platforma yapılan yatırımın 35 -80 katı geri dönüşümü oluyor”

WeBee'nin otele göre özelleştirilebilen, iletişim, pazarlama faaliyetleri ve otel personelinin iş akışını dijitalleştirerek otelcilerin hayatlarını kolaylaştırmak için otelciler için özel olarak tasarlandığının altını çizen Dr. Özgür Zan şunları söyledi: “WeBee olarak misafir konaklamaları öncesinde, sırasında ve sonrasında otelciler ve misafirleri arasında kalıcı bir ilişki ve iletişim kuruyoruz. Böylece otelcilerin eşsiz bir konaklama deneyimi oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Otelcilerin misafirlerinin konaklama davranışlarını anlamalarına ve onların beklentilerini karşılamalarına yardımcı oluyoruz. Otel misafirlerine pürüzsüz ve akılda kalıcı bir konaklama deneyimi yaşatırken, otel partnerlerimizin misafir skor yorumlarını ve oda dışı ekstra gelirlerini artırıyoruz. Otelcilerin bizim platformumuza yaptığı yatırımın 35 ile 80 katı geliri geri kazanmalarını sağlayacak bir iş modelimiz mevcut. Burada kanıtlanmış rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Bir otel misafirlerine hangi hizmetleri veriyor ise WeBee onları misafirlerini parmaklarının ucuna taşıyarak ulaşılabilir kılıyor. Platformun çift yönlü dil çevirisi ile misafirler otelin sunduğu tüm hizmetlerden haberdar oluyor ve kişiselleştirilmiş kampanyalar ile hizmetleri satın alma oranları artıyor. Otellerimizden en çok aldığımız yorumlardan biri daha önce misafirlerine satmakta zorlandıkları oda dışı servisleri artık kolaylıkla sattıkları yönünde oluyor. “

“Global pazarda güçlü konumdayız”

Dubai'deki çalışmalarında konaklama kişiselleştirmelerinin en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirdiklerini ifade eden Dr. Özgür Zan, global ölçekteki çalışmaları hakkında konuştu. Zan, “Dubai'de aldığımız ihalede; otelin ışıklarını, televizyonu, klimayı her şeyi cep telefonundan kontrol edilebilir halde yaptık. İlk satışımıza Dubai'de başladık sonra Türkiye'deki otellerle devam ettik ve şu anda 23 ülkede çalışmalarımız devam ediyor. Sadece konaklama sektöründe bu hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla odağımız, hem ürünü rekabetçi globalde bir seviyeye getirmek hem de globalde satış yapmak. Bunun için hem Londra'da hem de Dubai'de ofisimiz bulunuyor. Globaldeki rekabet pazarında güçlüyüz. Costa Rica'dan Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir coğrafyaya teknoloji ihraç eder hale geldik. Butik otellerden büyük zincirlere kadar 220+ otel ve otel grubuna hizmet veriyoruz. Maldivler'de ilk 3 hizmet sağlayıcıdan biriyiz. Mısır'daki pazar payımızı bu sene yüzde 100 arttırdık. Ortadoğu'daki otel partner sayımız hızla artıyor. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da çok yakın zamanda uygulamamız kullanılmaya başlandı. Sadece konaklama sektöründe bu hizmeti veriyoruz. Çünkü, ürün özelliklerimiz olgunlaşmış, yenilikçi ve esnek bir ürün. Aynı zamanda, global ortaklarımız bulunuyor. Dolayısıyla yaptığımız her şey uluslararası standartlarda ve rekabet ölçüsünde. Tabi ki İngiltere ve Amerika'da güçlü rakiplerimiz var. Onun dışında farklı ülkelerden de rakiplerimiz var fakat tüm bunların arasında biz güçlü bir konumdayız. Bizi bırakıp da rakibe geçen hiçbir müşterimiz olmadı. Biz Dünya Turizm Örgütü tarafından bin 1.183 firma arasından turizm alanında en iyi 6 firmadan biri seçildik. Bu sayede Turizm Bakanlığı inovasyon merkezinden tutun yine İsviçre'de World Turizm dahil global anlamda tüm yerlerin networküne dahiliz. Dolayısıyla global anlamda başlattığımız ve ilerlediğimiz adımlar var” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 5 yıl içerisinde 20 bin otele ulaşmak”

Uygulamalarına kullanıcı deneyimi bilimsel metodolojileri uyguladıklarının altını çizen Dr. Özgür Zan, hem otel hem de misafirlerin taleplerinin bulunduğu yönetim ekranları olduğunu ve bu ekranların son derece kolay kullanılabilir, anlaşılabilir bir şekilde dizayn edildiğini belirtti. Bu özellik ile rakiplerinden daha güçlü bir konuma geldiklerini söyleyen Dr. Özgür Zan, şöyle devam etti; “Biz bu zayıflık üzerine bir strateji belirledik ve güçlü bir yapı kurduk. İkincisi teknolojimiz bugün dünya 220'nin üzerinde otelle çalışıyor, yarın 20 bin otel olsa bizim bunu kaldırabilecek altyapımız var. 5 yıl içerisinde 20 bin otel aramıza katılacak. Ama bizim marka olmamız sadece bununla ilişkili değil, biz dijital pazarlama, halkla ilişkiler, yaptığımız ürünün paylaşımı gibi konulara da eğiliyoruz.”

“2022 Yılının Seyahat Teknolojisi Start-up'ı Ödülü”

WeBee bu sene dünya çapında aldığı ödüllere bir yenisini ekleyerek dünyanın en prestijli seyahat endüstrisi ödüllerinden Travel & Hospitality Awards tarafından “Travel Technology Start Up of the Year 2022 for United Kingdom” ödülüne layık görüldü. Ayrıca 2019 yılında Travel & Hospitality Rewards'te En iyi Misafir etkileşim Platformu ödülü ve 2020 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından İyileştiren Çözümler kategorisinde 1183 şirketin arasında 6 En Yenilikçi Start-up ödülü kazandı. 2021 yılında ise Silicon Review tarafından Takip Edilmesi Gereken 50 Şirket arasında gösterildi. Yine bu yıl Travel Forward'ın düzenlediği ve dünyadan 3000'den fazla start up'ın katıldığı yarışmada Hospitality of the Future kategorisinde ilk beş şirket arasında yer aldı.