Türk oyuncu Pierce Brosnan ile aynı filmde rol alacak

Yaşamını Los Angeles'ta sürdüren ve Hollywood projelerinde yer bulan Türk oyuncu Zafer Alpat, James Bond serisiyle ünlenen Amerikalı aktör Pierce Brosnan ile aynı filmde rol almaya hazırlanıyor. Ünlü aktör Pierce Brosnan'a senaryosunu Ahmet Yurdakul'un kaleme aldığı Türk-Amerikan ortak yapımı filmde Türk oyuncu Zafer Alpat ile birlikte rol alması teklif edildi.

Zafer Alpat ve ünlü aktör Brosnan, Malibu film festivalinde bir araya gelerek yemek yedi. Zafer Alpat, Pierce Brosnan'a eşi ve çocuklarıyla birlikte önümüzdeki yaz aylarında Türkiye'nin cennet koyu Göçek'te teknede ağırlamayı ve senaryonun detaylarını konuşmayı teklif etti. Pierce Brosnan'ın ailesiyle birlikte haziran ayında Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.