Dünya kablo devi Prysmian Group'un Türkiye iştiraki Türk Prysmian Kablo, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında cirosunu 1 milyar 462 milyon 576 bin 746 TL'ye çıkaran şirketin brüt karı, 2018 yılına kıyasla yüzde 15,7 artış göstererek 163 milyon 680 bin 55 TL olarak gerçekleşirken; net karı ise 35 milyon 971 bin 2 TL olarak açıklandı. Mudanya'daki fabrikasında, Türk kablo sektöründeki ilk Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE Merkezi'ne sahip olan Türk Prysmian Kablo'nun, 2019 yılında AR-GE giderleri de yüzde 8 artarak, 4 milyon 67 bin 179 TL'ye yükseldi. Şirketin, cirodaki ihracat oranı da 2018'e göre yüzde 11 artış göstererek yüzde 35 şeklinde gerçekleşti.

"Sürdürülebilir büyümenin yolunun inovasyondan geçtiğine inanıyoruz"

Zorlu pazar dinamiklerine rağmen güçlü finansal yapısı ve katma değerli üretimiyle 2019 yılını da başarıyla kapadıklarını söyleyen Türk Prysmian Kablo CEO'su Cinzia Farise, "Ürettiğimiz yenilikçi, rekabetçi, yüksek performanslı kablo çözümlerimizle yerli ve katma değerli üretime katkı sağlıyor; Türkiye'nin sanayileşme sürecine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte, “Türkiye'yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuzdan aldığımız güçle ve sahip olduğumuz teknolojilerle, çalışmalarımızı Türkiye sınırlarının dışında da sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, 2019 yılı ihracat gelirlerimizin de bir önceki yıla göre yüzde 59 artış göstermesinden mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, tüm bu çalışmalarımızın yanında, daha iyi yarınlar için, iş modelimizi daha da güçlendirerek her alandaki aktivitelerimize ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği entegre ediyoruz ve sürdürülebilir büyümenin yolunun inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. Bu bakış açısı ile, 2019 yılında AR-GE giderlerimizde de yüzde 8 artış gerçekleştiğinin altını çizmek isterim." diye konuştu.

2019 yılında gösterdikleri başarılı performansın arkasında çalışanlarının ve iş ortaklarının katkısının çok büyük olduğunu belirten Farise, yeni bakış açılarını destekleyen bir ortam oluşturmak, beklenmedik durumlarla mücadele etme ve inovasyon yeteneklerini daha da geliştirmek için, çeşitlilik, çalışan motivasyonu ve iş birliğine önem verdiklerinin altını çizdi.