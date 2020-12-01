İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin görüşmeler tamamlandı

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin görüşmeler tamamlandı
Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin görüşmeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin tamamlanarak mutabakat imzalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamayla, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalandığı hatırlatıldı. Oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarıyla ilgili ise "Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

Mevlüt Hasgül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.