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Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti

Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti
Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti

Düzensiz göçmenleri Türk Karasularına itmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu’na Edremit Körfezi açıklarında Türk Sahil Güvenlik Botu müdahale etti. Yunan Sahil Güvenlik Botunu düzensiz göçmenleri geri itmesine engel olmak için manevra yapan Türk Sahil Güvenlik Botunun başarısı kameraya yansıdı. Yunan Sahil Güvenli Botu geri çekilmek zorunda kaldı.

Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası açıklarında Yunanistan kara sularına giren düzensiz göçmenleri Türk Kara Sularına geri itmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu'na, bölgede izleme görevi yapan Türk Sahil Güvenlik Botu müdahale etti. İnsanlık dışı bir uygulama ile açık denize düzensiz göçmenleri terk etmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik botunun usta ve kararlı manevraları ile bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Bu anlar kamerayla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Emrah Elmas
 

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