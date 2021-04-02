Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası açıklarında Yunanistan kara sularına giren düzensiz göçmenleri Türk Kara Sularına geri itmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu'na, bölgede izleme görevi yapan Türk Sahil Güvenlik Botu müdahale etti. İnsanlık dışı bir uygulama ile açık denize düzensiz göçmenleri terk etmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik botunun usta ve kararlı manevraları ile bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Bu anlar kamerayla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Emrah Elmas

