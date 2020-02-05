Türk Sanatçılar Affordable Art Fair'de Türkiye'yi temsil edecek

Amerika ve Avrupa'nın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan Affordable Art Fair çağdaş sanat fuarı, İtalya'nın Milano şehrine düzenlenecek ilk durağında Türkiye'den sanatçılara da yer veriyor. 2015 yılında Paris'te kurulan Çağdaş Türk Sanatçıları Paris'te Derneği (Association des Artistes Contemporains de Turquie a Paris (ACT)) öncülüğünde ikinci kez Türk sanatçıları ağırlayacak olan sanat fuarı, bu yıl aralarında Arzum Onan, Burcu Yavuz, Canan Ünal, Deniz Say, Elif Özal Danışman, Gonca Kopuz, Licia Fusai, Seda Eyüboğlu, Senem Erseven, Seval Özcan ve Tuncay Topçu'nun bulunduğu 11 Türk sanatçının eserlerini görücüye çıkarıyor. Türk sanatçıları dünyaya tanıtacak fuar, 6 Şubat'ta kapılarını sanatseverlere açacak.

"Sanat, Türkiye ve uluslararası platformlar arasında yeni bir köprü kuracak"

Çağdaş Türk Sanatçıları Paris'te Derneği'ni Türkiye ve Fransa arasındaki dostluğu sanat faaliyetleriyle geliştirmek için kurduklarını ifade eden Dernek Kurucusu ve Başkanı Nazan Aktan, "Çağdaş Türk Sanatçıları Paris'te Derneği olarak öncelikli hedefimiz Türkiye'yi ve sanatçılarımızı başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa'da tanıtmak. Bunun için sergi ve etkinlikler düzenliyor, kültürümüz ile ülkeler arasındaki diyaloğu sanat yoluyla geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kültürlerarası öğrenme ile deneyim ve bilgi paylaşımının, önyargı ve ayırımcılık hislerinden arınmamıza, geleceğe yönelik dostluk kurmamıza ve var olan dostlukları geliştirmemize katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

"Aralık ayında Art Basel Miami SCOPE Art Show'da yer aldık"

Affordable Air Fair çağdaş sanat fuarının Türk sanatçıların, sanatın dünyaya açıldığı merkezlerde isimlerini duyurmaları için önemli bir fırsat olduğuna da değinen Aktan, "Dünyada uygulanan kültür-sanat politikalarına ve yeni trendlere uygun projelerde yer almak için çalışıyoruz. Son olarak Aralık ayında katıldığımız Art Basel Miami SCOPE Art Show'un ardından özellikle Avrupa'daki önemli fuarlara ve New York'ta iki fuara daha katılacağız. Derneğimizle Paris'te Carrousel Du Louvre Artshopping fuarlarına her yıl katılıp dünyanın önde gelen sanat merkezi Paris'te ülkemizin kültürel yapısını temsil ederken, pek çok sanatçımızı dünyaya tanıtabilecek Affordable Art Fair Milano'da da yer almak heyecan ve gurur verici. Sanatın dünyanın ortak dili olduğuna inanıyor, tüm bu girişimlerin Avrupa ve dünya ile beraber olduğumuzun güzel bir örneği olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Çağdaş Sanatçılar Paris'te Derneği ev sahipliğinde Türk sanatçıların eserleri, M5 numaralı stantta beğeniye sunulacak.