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Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan'a getirildi

Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan'a getirildi
Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan'a getirildi

Azerbaycan’da yapılacak ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan'a getirildi.

Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan'a getirildi - Tıkla İzle

Türkiye ve Azerbaycan, ortak gerçekleştirilecek askeri tatbikat için hazırlıklarını devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar yapılacak.

Ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir grup asker ve askeri helikopterler, Nahçıvan'da askeri törenle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri uçağıyla getirilen savaş helikopterleri törenin ardından teknik ekipler tarafından tatbikat için hazır hale getirildi.

Kamil Nadirli

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