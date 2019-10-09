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Türk savaş uçakları 30 km derinliğe kadar indi, hedefler imha edildi

Türk savaş uçakları 30 km derinliğe kadar indi, hedefler imha edildi
Türk savaş uçakları 30 km derinliğe kadar indi, hedefler imha edildi

Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları Tel Abyad-Resulayn iki bölge arasında kalan 30 kilometrelik derinliğe inerken, terör hedefleri imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tel Abyad-Resulayn iki bölge arasında kalan 30 kilometrelik derinliğe kadar teröristlere ait sığınak, barınak, mühimmat, malzeme deposu ve silah mevzileri hava kuvvetleri ve kara atış destek vasıtasıyla saat 16.00'dan itibaren ateş altına alınarak hedefler başarıyla imha edildi. Harekat esnasında hem hudut ötesinde hem hudut berisinde yerli insansız hava araçlarının aralıksız görev yaptığı ve istihbarat akışının sürdüğü öğrenildi.

Hava sahasının koalisyonla koordine edilerek kullanıldığı, hava sahası ile ilgili herhangi sorun olmadığı öğrenildi.

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