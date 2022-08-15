Türk sigorta yazılım şirketi Amerika pazarında

Ekonomiden, güvenliğe kadar birçok alanı etkileyen sigortacılık sektörü, durdurulamaz bir dijitalleşme içerisine girdi. Dijital sigortacılık; teknoloji kullanımı konularında özellikle de Fintech ve Insurtech açısından Avrupa ve Amerika'dan çok daha iyi konumda olan Türkiye'den dünyaya açılıyor. YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden olan ve 40'a yakın sigorta şirketi, 10'a yakın banka ve 10'un üzerinde de acente ve broker ile çalışan AcerPro Bilişim Teknolojileri, Avrupa'nın ardından Amerika pazarında faaliyet gösterecek. Türkiye'de 2021 de üretilmiş 60 milyon adet poliçenin, 1 milyonunu kendi platformları üzerinden ürete şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, sektör hakkında önemli bilgiler verdi.

“Bir ülkenin sigortası güçlüyse ekonomisi de güçlüdür”

Sigorta sektörüne dijital çözümler sunan AcerPro Bilişim Teknolojileri, bankalara dijital bankasurans platformları, Acenteler ve Brokerlar için dijital sigortacılık platformları geliştiren bir yazılım şirketi. 2012 yılından itibaren YTÜ Yıldız Teknopark içerisinde faaliyetlerini sürdüren şirket, 2025 yılı itibariyle 25 milyon adet poliçeye ulaşmayı hedefliyor. Şirketin hizmet içeriğinden bahseden AcerPro Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Fatih Acer, “Bizim teknolojilerimiz sektörün aslında operasyonel masraflarını azalıp, teknolojilerini arttıran ve müşterilerine daha kaliteli hizmet vererek, en son inovatif sigorta teknolojileri kullanmalarını sağlayan bir yapı. Sigorta sektörünün gelişmesi, ekonominin büyümesi ve gerilemeden hep ileri doğru gitmesi anlamına gelmekte. Sigorta olmazsa, büyük riskler oluşması durumunda şirketler ya da ülkeler batabiliyor. Fakat sigorta olursa geriye düşmek yerine ileriye doğru gidilebilir. O yüzden bir ülkenin sigortası güçlüyse ekonomisi de güçlüdür. Biz de bu anlamda teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Sektörde 60 sigorta şirketi var ve 2021 yılında yaklaşık 105 milyar TL pazar büyüklüğü var. Aynı zamanda, 16 bin üzerinde acente, broker ve banka gibi aracı kurumlar var. Pazarın yüzde 60'ını acenteler üretir. Biz bu aracı kurumların tüm süreçlerini dijitale taşıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojiler, dijital satış, tüm satış öncesi, satış sonrası, CRM gibi omni-channel sistemleri içermekte. Biz bunları geliştiriyoruz ve bu alanda öncü olup, sektörü hem Türkiye'de hem de Amerika'da domine etmek istiyoruz” dedi.

“Türkiye, dijital araçların kullanımında çok ileride”

Dijitalleşme açısından Türkiye'nin dünyada çok daha ileri seviyede olduğunu ifade eden Fatih Acer, büyük sigorta şirketlerinin altyapılarının hazırlanmasında Türkiye'nin rolünün önemli olduğunu söyledi. Acer, “2016 İsviçre'de şirket ve 2018'de İngiltere'de ofis açtık. Önce Avrupa pazarını ardından, 2019'da Amerika pazarını öğrendik. Şunu gördük, teknoloji kullanımı açısından özellikle Fintech ve Insurtech açısından Türkiye çok ileride. 2005 yılından beri sigorta sektöründen edindiğimiz deneyimler ile sigorta sektörüne dünyanın ilk açık sigortacılık platformu olan Insurgateway, API Gateway'i hazırladık. Türkiye'de 40'ın üzerinde sigorta şirketinin 500'ün üzerinde online ürün ve hizmetlerini API Gateway'e 40'ın üzerinde sigorta şirketinin 500'ün üzerinde online ürün ve hizmetlerini API Gateway'e sunmaya başladık. Ülkemizde açık sigortacılık API sigortacılığı 2006 yılından itibaren başlamıştır. Diğer ülkelere göre baktığımızda ülkemiz çok daha ileride. Mesela İsviçre'ye baktığımızda API kullanan şirketler çok az ve yeni yeni gelişiyor. Diğer ülkelerde de çok daha yeni. Amerika'da 6 bin yeni sigorta şirketi var. Bunun 100 küsür tanesinin API'sı yeni hazırlanmış. Buna açık sigortacılık deniliyor. Açık bankacılık olduğu gibi. Açık bankacılık mevzuatı ülkemizde 2021 Mart ayında çıktı. Aynı şekilde açık sigortacılık mevzuatının çıkması da ülkemiz sigorta sektörüne çok büyük katkılar sağlayacaktır. Sigorta şirketlerinin kendi sistemlerinin, tüm dış dünyalarla entegre olabilmelerini ve her türlü Start-up'larla, verilerle daha inovatif hizmetler vermelerini sağlar. Bu da sektörün gelişmesini ve vatandaşın daha refah içinde çalışmasının önünü açar” şeklinde konuştu.

“Amerika pazarına giriyoruz”

2012 yılından beri, Yıldız Teknopark'ın içerisinde faaliyet gösterdiklerini söyleyen AcerPro Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Fatih Acer, son olarak şunları söyledi; “Bugün geliştirdiğimiz tüm ürünlerin inovasyonları, son teknolojileri, Yıldız Teknopark'ın içerisinde geliştirmiş olduk. Buradan aldığımız destek ile teknolojilerimizi yurt dışında sunabiliyoruz. 2022 yılı itibaren New York'ta şirketimizi faaliyete geçirdik ve çalışmalarımıza başladık. AcerPro'nun geliştirdiği bu teknolojiler, sigorta sektörünün çok daha hızlı gelişmesini sağlayan teknolojilerdir. Dolayısıyla AcerPro, önümüzdeki günlerde bu teknolojileri daha çok sektörün, daha çok acentenin ve daha çok brokerın kullanmasını sağlayarak, gelişimine devam edecek. Sigorta sektörüne hizmet sağlayan bir teknoloji şirketi olarak, çalışmalarımıza devam ederek hem ülkemizde hem dünyada bu alanda sigorta teknolojileri geliştiren en iyi yazılım şirketi olma hedefini sürdüreceğiz”