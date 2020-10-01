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Türk SİHA'ları Fransız basınında: 'Oyunun kurallarını değiştiriyorlar'

Türk SİHA'ları Fransız basınında: 'Oyunun kurallarını değiştiriyorlar'
Türk SİHA'ları Fransız basınında: 'Oyunun kurallarını değiştiriyorlar'

Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) Fransız basınında yer verilerek, “Oyunun kurallarını değiştiriyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin geliştirdiği ve ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) Suriye, Irak, Libya'nın ardından şimdi de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki operasyonlarında başarılı şekilde görev alıyor. Türk SİHA'ları Fransız haber ajansı AFP tarafından yeniden gündeme getirildi. AFP haberinde Türk SİHA'ları için “Oyunun kurallarını değiştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Fransız haber ajansı, SİHA'ların Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya karşı etkili olduğunu aktarırken, teröristlerin SİHA görmeden bir gün geçiremediğini vurguladı. “Türkiye'nin kuzey Irak'ta insansız hava aracı kullanması, PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda ezber bozdu” ifadelerini kullanan AFP, SİHA'ların terör örgütüne karşı yapılan operasyonlarda maliyetleri azalttığına da dikkat çekti.

Özlem Kaplan
 

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