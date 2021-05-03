Türk Silahlı Kuvvetleri tankları VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donanıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan M60TM tanklarının modernizasyonunun devam ettiğini açıkladı. Son olarak da Aselsan tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başlandığını vurgulayan Başkan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“TSK envanterindeki M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz. Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. Bu kapsamda Aselsan tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yılsonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz.”

Utku Şimşek

