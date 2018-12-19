Türk şirket pırlanta üretmeyi başardı

Pırlanta sektöründe yeni gelişmeler yaşanıyor. Geliştirilen yeni teknolojiyle üretilen pırlantalar daha uygun fiyata satılacağı kaydediliyor. Türkiye'de ilk olmaları açısından buluş niteliği taşıdığı kaydedilen Ünlü İş Kadını ve Taş Uzmanı Hanzade Topaloğlu, "Dünyada örnekleri olan ve pırlantanın yeniden doğuşu olarak kabul edilen laboratuvar pırlantası, mücevher sektöründe yeni bir çığır açtı" dedi.

Pırlantalar daha uygun fiyatlara alınabilecek

Binlerce tasarımı laboratuvar pırlantasını kullanarak hayata geçiren başarılı iş kadını Hanzade Topaloğlu, açıklamasında "Buluş niteliği taşıyan ışıltılı, pırlantayla birebir olan, tek farklı laboratuvarda üretilmiş olan pırlantadan daha uygun fiyata pırlantayı ürettik. Pırlanta ışıltısını artık herkese ulaştırmak istiyoruz. Pırlanta sektörü için devrim niteliğinde olan buluşumuzu ilerleyen zamanlarda tüm dünyaya açacağız" dedi.

Ayırt edilemiyor

Yapılan bilgilendirmede; yüksek maliyetlerle madenden çıkartılan pırlantalara rakip ve aynı özelliklere sahip laboratuvar pırlantası, Kübik formda kristallenen karbon moleküllerinin dizilimiyle oluşuyor. Böylelikle laboratuvar pırlantaları çok daha fazla insan tarafından ulaşılabilir hale geliyor. İlerleyen teknolojiyle laboratuar ortamında üretilen pırlantalar maden pırlantaları ile aynı süreçlerden geçiyor, bu yüzden de ayırt edilemiyor. Görüntüleri, ışıltıları tamamen aynı olduğu belirtiliyor. Tek farkı laboratuvarda üretilmiş olması.