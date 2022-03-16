Türk şirket ‘Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nün sahibi oldu

34 yıldır otomotiv sektöründe yerli ve global pek çok marka için presli sac parça üreten şirket, bu yıl British Safety Council tarafından 64'üncüsü düzenlenen dünyanın en prestijli iş güvenliği ödüllerinden ‘‘International Safety Awards''da (Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri) ödül aldı. Firma ödül almak için 29 puanın yeterli olduğu yarışmada, 41 puan alarak “merit” (liyakat) diye tanımlanan onur ödülünü aldı.

“Yapay Zeka destekli İSG faaliyetlerimizle, önceliğimiz daima çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği”

Firmanın Genel Müdürü Barış Karaadak, “merit” seviyesinde ödül almaya hak kazandıkları için büyük gurur duyduklarını belirterek, “Türkiye'den 100'e yakın kurum ve kuruluşun katılım gösterdiği ve sadece 12 firmanın ödüle hak kazandığı bu prestijli organizasyonda onur ödülü aldık. Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak önceliğimiz daima tüm çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği. Bu alandaki faaliyetlerimizi Türkiye'de de ödül alan yapay zeka destekli iş güvenliği yazılımlarımızla son yıllarda daha da geliştirdik. Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ilk uluslararası ödülünü almak da bizim için ayrı bir gurur vesilesi” dedi.