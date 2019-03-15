Türk Şirketleri Irak'taki 157 dev inşaat projesine talip

Türk şirketlerinin Irak'ta hali hazırda birçok proje gerçekleştirdiğini söyleyen Iraq Build fuarının milli katılım organizatörü Expotim'in Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin, 157 dev inşaat projesine de Türk şirketlerinin talip olacağını vurguladı.

Bu yıl Irak'ta 6.kez düzenlenecek olan IRAQ BUILD Fuarı, 11-14 Haziran tarihleri arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşecek. Irak Ulusal Yatırım Komisyonu'nun ülkenin yeniden inşası için 157 projelik bir liste yayınlaması, fuarın önemini bir kat daha arttırdı. Fuara Türk şirketlerinin de geniş katılım göstereceği belirtildi.

Iraq Build fuarının milli katılım organizatörü Expotim'in Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin fuara büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, "Irak'taki siyasal gelişmelere bağlı olarak dalgalanmalar yaşasa da, Irak'ın Türk firmaları için her zaman en büyük ihracat pazarı olmaya devam ediyor. Rakipsiz bir firma olması nedeniyle bu yıl Iraq Build Fuarı'na talep ve ilgi patlaması yaşanıyor. Bu gelişmeler hem Irak hem de Türkiye açısından çok sevindirici” ifadelerini kullandı.

Irak'taki pazar kaymasına değinen Çağatay Erşahin, başlarda Irak'ın yeniden yapılanmasında yabancı ülkeler tarafından Kuzey Irak'ın desteklendiğini ancak ülkedeki gelişmeler sonucu şu anda rüzgarın tamamen tersine döndüğünü ifade etti.

Irak merkez hükumetine olan desteğin arttığına dikkat çeken Erşahin, "Kuzey Irak'ın ve Basra'nın petrol gelirlerini artık Bağdat hükumeti almakta. Dolayısıyla Irak'ın merkezi haline gelen ve birçok ülkenin de desteğini elde eden Bağdat bizim için de bir hedef haline geldi. Tüm büyük firmalar, karar vericiler ve hükumet yetkilileri Bağdat'ta bulunmakta. Bununla birlikte bütün yatırımlar Bağdat'ta yoğunlaştı. Merkezi hükumet çok güçlü ve tüm kararlar Bağdat'ta alınıyor. Kuzey Irak'ın tüm mali ve siyasi kontrolü de Bağdat hükumetinde. Kuzey Irak geçici bir merkezdi ve dolayısıyla popülaritesi de geçiciydi” ifadelerini kullandı.