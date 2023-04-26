Türk somonu, Rusya, Japonya ve AB ülkelerine ihraç ediliyor

Ordu'da yaklaşık 25 yıl önce deneme amacıyla üretimine başlanan ve olumlu sonuçlar alınan gökkuşağı alabalığı cinsi olan ‘Türk somonu', Rusya, Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, il genelinde kültür balıkçılığı üretiminde toplam kapasitenin son 10 yılda 4 katına çıkartılarak 6 bin 262 tona ulaştığını, 2022 yılında 5 bin 500 ton ürün elde edildiğini belirterek, “Bu haliyle su ürünleri yetiştiriciliği ilimiz ekonomisine oldukça önemli bir katkı sağlamakta, yıllık yaklaşık 550 milyon TL katkı sağlanıyor” dedi.

Perşembe ve Altınordu ilçelerinde yaklaşık 1 kilometre açıklarda kurulan kafeslerde üretilen, aynı zamanda Mesudiye ilçesindeki Topçam Barajı'nda da üretimi yapılan Türk somonu, yurt içi ve yurt dışında sofraları süslüyor. Daha çok Rusya ve Japonya ile Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen Türk somonu, bir yandan üretim ve ihracatını arttırırken, bir yandan da üretimi ve paketleme fabrikalarında çalışan işçi sayısı da artmaya devam ediyor.

Ordu genelinde deniz sahasında 7 adet kültür balıkçılığı yapılan büyük işletme bulunurken, Topçam Baraj Gölü'nde ise toplamda 3, iç sularda da 22 adet küçük tesis bulunuyor. Bu tesislerin yıllık üretim kapasitesi 6 bin 262 tona ulaşırken, 2022 yılında 5 bin 500 ton civarında ürün elde edildi.

“İlimizde 32 tane su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesisimiz var”

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, konu hakkında yaptığı açıklamada, “İlimiz deniz sahası özellikle levrek ve somon yetiştiriciliği için son derece uygundur, oldukça geniş bir deniz sahamız var. Altınordu ve Perşembe ilçelerimizdeki deniz sahalarında 7 adet kültür balıkçılığı yapılan büyük işletmemiz var. Bu işletmelerimizin toplam kapasitesi 4 bin 950 ton, bunun dışında yine Mesudiye ilçemizdeki Topçam Baraj Gölü'nde de 3 tane kafes balıkçılığı işletmemiz var, bunun da kapasitesi 650 ton. Deniz sahasında ve iç sularda toplamda 10 tesisimiz mevcut olup, bunların yıllık üretim kapasiteleri de 5 bin 600 ton. Tabi Ordu'da su ürünleri yetiştiriciliği sadece bu tesislerden ibaret değil, iç sularımızda kurulan küçük aile işletmelerimiz var. Bunların da sayısı 22, hepsini topladığımızda ilimizde 32 tane su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesisimiz var” dedi.

“Toplam kapasite 6 bin 262 ton, Rusya, Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapılıyor”

İl genelindeki toplam kapasitenin 6 bin 262 tona ulaştığını kaydeden Yılmaz, “2022 yılında elde ettiğimiz ürün miktarı ise 5 bin 500 ton civarında. Bu haliyle su ürünleri yetiştiriciliği ilimiz ekonomisine oldukça önemli bir katkı sağlamakta, yıllık yaklaşık 550 milyon TL civarında su ürünleri yetiştiriciliğinden ilimiz ekonomisine katkı sağlanıyor. İlimizde yetiştirilen balıklar farklı illere satışı yapıldığı gibi, Japonya, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine de ihracat yapılmak suretiyle ülkemize ayrıca döviz de kazandırıyor. Bu haliyle düşündüğümüz zaman hem ilimiz ekonomisine sağladığı katkı, hem istihdama sağladığı katkı göz önüne alındığında oldukça önemli bir sektör” ifadelerine yer verdi.

“Sektör 9 yılda 4 katına çıktı”

Sektörün, yıllar geçtikçe büyüdüğünü kaydeden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “2014 yılında bin 400 ton olan üretim kapasitemizin bugün 6 bin 200 tonlara ulaşmış olması ve 4 katına çıkmış olması sektörün her geçen gün büyüdüğünü gösteriyor. Bu haliyle sektör ilimiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor, bundan sonraki süreçte de büyüyerek devam edecek ve ilimiz ekonomisine olan katkısı her geçen gün artacaktır” şeklinde konuştu.

“Türk somonuna talep artıyor, üretimin yüzde 85'lik kısmını somon oluşturuyor”

İl genelindeki balık yetiştiriciliğini yüzde 85'inin Türk somonunun oluşturduğunu belirten Yılmaz, şu ifadelere yer verdi: “Topçam Baraj Gölü'nde ve denizlerimizde yetiştiriciliği yapılan balıkların yüzde 85'i somon balığı olarak gerçekleşiyor, yüzde 15'lik kısmı ise levrek olarak gerçekleşiyor. Somon balıkları kasım ve aralık aylarında 500 gram ve 1 kilogramağırlığında iken, denizde kafeslere bırakılıyor, hasadı da nisan ayından itibaren başlıyor ve 3 kilogram ve üzeri ağırlığa ulaşan balıklar hasat yapılmaya başlanıyor ve su sıcaklığının arttığı döneme kadar devam ediyor. Haziran ayında somon hasadı tamamlanmış oluyor. Daha önceleri levrek balığına olan ilgi fazlaydı ve levrek yetiştiriciliği yapılıyordu, son dönemde özellikle artan ihracat ile birlikte Türk somonuna olan ilgi artmış durumda ve şuan yetiştiricilik alanlarımızın yüzde 85'lik kısmında somon balığı yetiştiriciliği gerçekleşmekte.” Yaklaşık 20 yıldır balık yetiştiriciliği sektöründe bulunan Hakkı Akdağ, balıkların iç piyasa ve yurtdışına gönderildiğini söyledi. Su Ürünleri Mühendisi Noyan Çoluk ise üretimi yapılan balıkların 3 kilograma ulaştığında yurtdışına ihraç edildiğini, bu ihracatın iç piyasaya göre daha karlı olduğunu kaydetti.

Selim Kuşcu

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