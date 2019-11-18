Türk tasarımcının gelinliği Ortadoğu'dan çok sayıda sipariş aldı

International Fashion Fest tarafından Moskova'da düzenlenen moda festivali dünyaca ünlü jüri üyelerini ağırladı. Güney New York Moda Haftası'nın kurucusu Marie Llanos, Şangay Moda Haftası Temsilcisi Bin Chen, Uluslararası Couture proje koordinatörü Maria Cristina Rigano, Rus moda tasarımcısı Vyacheslav Zaitsev, Moskova Moda Evi'nin Kurucusu ve CEO'su Slava Zaitsev ve Rusya Moda Haftası Birliği Başkanı Roman Efremov gibi önemli isimlerin yer aldığı jüri üyeleri karşısında Türk tasarımcı Güler Baysal tasarımlarıyla büyük alkış aldı.

Baysal'ın gelinliği jüri tarafından çok beğenildi

Ünlü modacının Güler Baysal Haute Couture & Couture Subliminal Aurora 2019-2020 isimli koleksiyonun devamı olan tasarımlar Azeri modeller tarafından beğeniye sunuldu. Baysal, defile kapsamında kadın gece elbisesi, erkek damat takımı ve dikimi 10 gün içinde hazırlanan gelinliğini tanıttı. Kasnak işli, Lübnan moda tarzına göre hazırlanan gelinlik, İstanbul'da tasarlanan 6 metre çapında kasnağı ile etkinliğin en büyük gelinliklerden biri oldu. Jüri tarafından çok beğenilen gelinlik Ortadoğu'dan çok sayıda sipariş aldığı belirtildi.

International Fashion Fest Moskova etkinliği kapsamında davetli olarak giden ve gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olan Baysal, iş birliğinden memnun kaldığını belirterek, "Güler Baysal Haute Couture &Couture markası ile amacımız 5 yıl içinde dünya çapında bir marka olmak. Dünyaca önemli etkinliklerde olmak iş anlaşmalarımız açısından büyük önem taşıyor, 30 kg ağırlığında, kasnak işli gelinliğimiz Orta Doğu'dan çok sayıda sipariş aldı" dedi.