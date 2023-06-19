Türk teknoloji şirketlerinden Amerika'ya çıkarma

18 aylık bir pilot programın ardından ZMBIZI, Haziran 2023'te Dgpays'in altyapısını sağladığı ve TAP adı verilen ticari programını ilk kez telefonlarında kullanıma sundu. Uygulamayla, android işletim sistemi barındıran herhangi bir cihazın POS cihazı olarak işlev görmesine imkan veriyor. Uygulamasının, ABD'li teknoloji şirketin telefonlarında kullanılmaya başlanması ile yüz binlerce Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcısı, kart kabul işlemleri için harici satış noktası terminaline ihtiyaç duymadan ödemeleri telefonlarından anında ve temassız olarak tahsil edebileceği uygun maliyetli bir çözüme kavuştu. Bu uygulama ile ABD ve Kanada'daki mikro ve küçük işletmelerin finansal ekosisteme daha fazla dahil edilmesi ve yeni müşteri potansiyelinden faydalanarak satış hacimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Uluslararası ödeme sistemleriyle uyumlu uygulama dünyanın her yerinde kullanılabiliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Genel Müdür Hasan Kaya, “Ürünümüzün Amerika'da teknoloji şirketi ZMBIZI telefonlarında kullanıma geçmiş olmasından gurur duyuyoruz. Hem işletmeler hem de müşterilerin hayatını kolaylaştırarak güvenli ve hızlı alışveriş imkanı sunan DgPOS ile ilgili kullanıcıların beğenileri tarafımıza ulaşıyor. Ödeme sistemleri çözümlerimizin ülkemiz sınırlarını aşarak uluslararası boyutta gördüğü ilgiden mutluyuz. İlerleyen dönemde de hız kesmeden hem yurtiçinde hem de yurtdışında yapacağımız önemli iş birlikleriyle beraber finansal teknoloji alanındaki çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

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