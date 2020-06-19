İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Telekom 43 bin çocuğa ışık oldu

Türk Telekom 43 bin çocuğa ışık oldu
Türk Telekom 43 bin çocuğa ışık oldu

Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’, 2019-2020 eğitim öğretim yılında kovid-19 önlemleri kapsamında uzaktan devam etti. Türk Telekom, eğitim sürecinde, 43 binden fazla az gören çocuğa ve çocukların ailelerine eğitim verdi.

Türk Telekom, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü projelere Günışığı ile devam ediyor. Türk Telekom'un az gören çocuklara yönelik hayata geçirdiği ‘Günışığı' projesi kapsamında, çocuklar ile aileleri, kovid-19 nedeniyle mart ayından itibaren uzaktan devam eden 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladılar. Engelsiz Yaşam Derneği (EY-DER) iş birliğiyle yürütülen Günışığı projesindeki çocuklar ve aileleri nisan ve mayıs aylarında hafta içi her gün farklı branş öğretmenlerinden canlı yayın ile Günışığı eğitimi aldı.

Proje dâhilinde 43 binden fazla kişiye Günışığı eğitimi verilirken, ‘az gören eğitimci eğitimi' içeriği ailelere aktarıldı. Canlı derslerde yayın sırasında öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı. Aile eğitimi içeriklerinin yanı sıra ‘Az gören eğitimci eğitimi' ile anne babaların eğitimci rolüne destek sağlandı. Bu dönemde az gören ailelerinin birbirleriyle iletişimi arttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.