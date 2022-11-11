Türk Telekom Bulut ile tüm bulut servisleri tek platformda

Günümüzde kamudan özel sektöre büyük bir ihtiyaç haline gelen hızlı veri transferi, yedekleme ve devamlı olarak artan verinin arşivlenmesine olanak sağlayan Bulut ürünlerine artık tek bir platform üzerinden erişilebiliyor. Bulut dönüşüm aracılığıyla işletmelerin daha iyi müşteri deneyimi sunmasını, yeni teknolojilerle donatılmış altyapıları sayesinde kaynak tasarrufu, veri güvenliği ve ölçeklenebilirlik gibi avantajlardan faydalanmasını hedefleyen Türk Telekom, veri merkezi ve bulut ürünlerini Türk Telekom Bulut platformu altında konumlandırdı.

Türkiye'nin önde gelen şirket ve kurumlarının Türk Telekom bulut hizmetlerini tercih ettiğini belirten Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, bulut hizmetleri konusunda “Kurumsal müşterilerin global ve yerel pazardaki rekabette öne çıkmaları için dijital dönüşüm yolculuklarında teknoloji tarafındaki ihtiyaçlarını güçlendirmeleri önem taşırken, bulut yatırımları da bu dönüşüm yolculuğunda önemli bir rol oynuyor. IDC'nin Türkiye'deki bulut bilişim pazarına dair raporunda, 2021'de 377 milyon dolar olan Türkiye bulut bilişim pazarının 2026'ya kadar 1 milyar dolara ulaşacağı, 2026 yılında 2021'e kıyasla bulut bilişim pazarının döviz bazında 2,8 kat büyüyeceği öngörülüyor. Biz de Türk Telekom olarak; bilgi güvenliği hassasiyeti ile Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını destekleyerek ve dijital dönüşüme ayak uydurmanın önkoşulunun bulut dönüşümü olduğunu öngörerek bu alanda yatırımlarımızı artırıyoruz. Bugüne kadar altyapı ve erişim hizmetlerimizde, veri merkezlerimizde, siber güvenlik çözümlerimizde ve sistem entegrasyon projelerimizde imza attığımız başarılara şimdi de Türk Telekom Bulut Platformu üzerinden sunmaya başladığımız yeni ürünleri ekliyoruz. Yüksek hıza ulaşan internet erişimimiz ve geniş kapasiteli erişim altyapımızla; sanal sunucu, sanal veri merkezi, depolama hizmetlerine ek olarak iş sürekliliği kapsamında yedekleme, replikasyon, siber güvenlik servisleri ve her şirket için olmazsa olmaz birçok iş uygulamasını tek bir platform üzerinden sağlıyoruz. Kullanıcılarımızın son teknolojiye sahip bulut hizmetimizi “kullandıkça öde” modeli ile Türk Lirası olarak ödemesi de sektörde farklılaştıran bir diğer önemli faktör. Türk Telekom Bulut ile maliyet, esneklik, güvenlik gibi alanlarda işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde onlara avantajlar sağlamayı ve dijitalleşme süreçlerinde onların yanında olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre şirketin kurumsal müşterileri, dijital dönüşümleri için gerekli sanal sunucu, sanal veri merkezi, depolama, yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri gibi tüm ürün ve hizmetleri tek platform altında toplanan Türk Telekom Bulut'ta bulabilecek. Şirketlere kolaylık sağlayan çözümlere erişim bir platform üzerinden sağlanırken, şirketin bulut servisi ile kurumların verileri Türkiye'de güvenle saklanacak. Türk Telekom Bulut içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen müşteriler turktelekombulut.com sitesi üzerinden ürün ve hizmetleri satın alabilecek. Ayrıca müşteriler dijital dönüşümde karşılaştıkları herhangi bir sorun için web sitesi üzerinden destek alabilecek.

Kullandığın kadar öde modeli

Platform kullanıcıları, hizmetin sadece kullandığı kadarını saatlik faturalama imkanıyla Türk Lirası olarak, kredi kartıyla ya da Türk Telekom faturasına yansıtılacak şekilde ödeyebilecek. Kullanıcılar ayrıca, kolay kullanıma sahip yönetim panellerinden sunucularını rahatça yönetme şansına da sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra web sitesi, kullanıcıların teknolojiye dair her türlü ihtiyacını tek bir platformdan karşılamalarına olanak sağlayacak. Sanal sunucu ve sanal veri merkezi hizmetlerine ek olarak, iş sürekliliği kapsamında, yedekleme, replikasyon hizmetleri, internet erişimi, yük dengeleme, siber güvenlik çözümleri ve her şirket için olmazsa olmaz birçok iş çözümünü tek platform üzerinden alabilecekler. Platform müşterileri, dakikalar içinde provizyonlanan sanal altyapı sayesinde yönetim paneli üzerinden tüm işlemlerini Türk Telekom ofislerine veya bayilerine gitmeden gerçekleştirebilecekler.

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