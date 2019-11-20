Türk Telekom deplasmanda güldü

FIBA Basketbol Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Türk Telekom, 6'ncı hafta maçında Polonya ekibi Polski Cukier Torun'a konuk oldu. Maça; Şafak Edge, Kylie Wiltjer, RJ Hunter, Muhammed Baygül ve Moustapha Fall beşiyle çıkan Türk Telekom, ilk çeyrekten itibaren rakibine nefes aldırmadı. Moustapha Fall'ın turnikesiyle ilk sayısını kaydeden temsilcimiz, peş peşe kaydettiği sayılarla 9-0'lık seri yakaladı (11-2). Ardından farkı açmaya devam eden Türk Telekom ilk 4 dakikada farkı 15'e çıkararak 19-4'e getirdi. İlk çeyrek, 32-20 Türk Telekom üstünlüğü ile tamamlandı.

Türk Telekom maçın başındaki coşkusunu ikinci çeyrekte da gösterdi. İyi bir savunma yapan temsilcimiz, dış atışlarda da başarılı istatistik tutturunca farkı 10 sayı civarında tutmayı bildi. Periyodun sonuna doğru sahneye çıkan Türk Telekom'un Amerikalı skorerleri RJ Hunter ve Nick Johnson'un basketleriyle temsilcimiz devreye 55-44 önde girdi.

Üçüncü çeyrekten itibaren fark açıldı

Üçüncü çeyrekte Türk Telekom farkı iyiden iyiye açtı. Yaklaşık dört dakika boyunca rakibini potaya yaklaştırmayan mavi-beyazlı takım, 11-0'lık seri yakalayarak farkı 20 sayıya çıkardı (46-66). Wiltjer ve RJ Hunter'ın çizgi dışından, Egemen Güven'in pota altından etkili oyunuyla Türk Telekom, üçüncü çeyreği 21 sayı farkla 79-58 önde bitirdi.

Final periyodunda da temposunu düşürmeyen Türk Telekom, iyi oyununun meyvesini skor üstünlüğüyle aldı ve maçı 95-73 kazandı. Bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Liginde çıktığı altıncı maçından beşinci galibiyetini alan Türk Telekom A Grubundaki liderliğini korudu.

Toplamda 10 oyuncudan skor katkısı alan temsilcimiz adına, Nick Johnson 15 sayı ve 6 asist üretti. Egemen Güven'in 16 sayı ile oynadığı maçta Kyle Wiltjer 13 sayı ile mücadele etti.

Türk Telekom: Muhammed Baygül 9, Fall 11, Enes Taşkıran 2, Wiltjer 13, Campbell, Hunter 13, Johnson 15, Egemen Güven 16, Metin Türen 5, Polat Kaya, Efe Beşok, Şafak Edge 9, Ercan Bayrak 2

Polski Cukier Torun: Grochowski, Hornsby 18, Aaron Cel, Kondraciuk 2, Ratajczak 4, Wright 15, Aminu 13, Diduszko 4, Weaver 8, Perka 9

Periyot: 20-32

Devre: 44-55

3. Periyot: 58-79