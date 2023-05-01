Türk Telekom, EuroCup final maçı için Türkiye'den ayrıldı

Türk Telekom, 7Days EuroCup finalinde 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Gran Canaria'ya konuk olacak. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, bu maç için İstanbul Havalimanı'ndan Kanarya Adaları'na hareket etti. Kafilede, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç ve bazı yöneticiler yer aldı. 7Days EuroCup'ı kazanan takım, gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.

Ahmet Furkan Gülap



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.