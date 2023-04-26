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Türk Telekom, EuroCup'ta finalde

Türk Telekom, EuroCup'ta finalde
Türk Telekom, EuroCup'ta finalde

Türk Telekom, EuroCup yarı finalinde Riga'da karşılaştığı Ukrayna ekibi Prometey'yi 76-74 yenerek finale yükseldi.

 

Salon: Arena Riga
Hakemler: Matej Boltauzer, Piotr Pastusiak, Saulius Racys
Prometey: Clavell 19, Balvin 14, Stephens 10, Lypovyy 9, Agada 8, Sydorov 6, Petrov 3, Sanon 3, Tkachenko 2
Başantrenör: Erdem Can
Türk Telekom: Grant 19, Bouteille 16, Taylor 15, Jones 11, Erkan Yılmaz 8, Sestina 5, Rıdvan Öncel 2,
Başantrenör: Ronen Ginzburg
1. Periyot: 25-16 (Prometey lehine)
Devre: 38-41 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 56-61 (Türk Telekom lehine)

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