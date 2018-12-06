Türk Telekom evinde geçilmiyor

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Ankara Spor Salonu'nda TOFAŞ'ı ağırladı. Maça, Slyven Landsberg, Yunus Emre Sonsırma, Vladimir Stimac, Tj Campbell ve Kenny Gabriel beşiyle başlayan Türk Telekom, ilk çeyrekte Kenny Gabriel'in üçlükleriyle rakibine geçit vermedi. Ankara ekibi, Peşpeşe 11 sayı kaydeden Kenny Gabriel'in ardından boyalı bölgede Stimac'ın basketiyle TOFAŞ'a mola aldırdı. Mola dönüşü toparlanan TOFAŞ karşısında savunmaya çekilen Türk Telekom, Kadji'nin basketiyle ilk çeyreği 23-22 geride tamamladı.

Kenny Gabriel sayılarına ikinci çeyrekte de devam etti. Campbell ve Stimac'ın da skor üretmesiyle rakibini baskı altına alan Türk Telekom, etkili bir oyun sergiledi. Çeyreğin bitimine 1 dakika kala Gabriel'in serbest atışlarıyla 36-34'lük üstünlüğü yakalayan Türk Telekom, 0,7 saniye kalan Reggie Redding'in uzak mesafeden attığı üçlüğüyle devreye 39-34 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe, 7-0'lık seri ile giren Türk Telekom 3 dakikada skoru 46-34'e getirdi. Landesberg'in sayılarıyla Türk Telekom'u taşıdığı çeyrekte, Mejia'nın pota altında etkili olmasıyla toparlanan TOFAŞ farkı kapattı. Üçüncü çeyrek 55-55 beraberlikle sonuçlandı.

Final periyodunda Türk Telekom TOFAŞ'a geçit vermedi. Landesberg'in peş peşe kaydettiği 6 sayı ile bitime 5 dakika kala 67-63'lük üstünlük sağlayan Türk Telekom, Kaya Peker'in pota altındaki mücadeleci oyunuyla farkı 12 sayıya kadar çıkardı (78-66). TOFAŞ hücumlarını üstün savunmasıyla püskürten Türk Telekom, mücadeleden 85-72 galip ayrılarak evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sylven Landesberg 24 sayı 2 asist ile maçın en skorer ismi olurken, Kenny Gabriel 23 sayı 8 ribaunt ile oynadı.

Türk Telekom: Landesberg 24, Yunus Sonsırma, Gabriel 23, Campbell 8, Stimac 10, Redding 11, Kaya Peker 6, Ender Arslan 3, Metin Türen,

TOFAŞ: Barış Ermiş 10, Mejia 21, Harper 2, Withey 6, Weems 3, Kadji 11, Berkan Durmaz 10, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 2, Muhaymin Mustafa 5

1. Periyot: 22-23

2. Periyot (Devre) : 39-34

3. Periyot: 55-55

4. Periyot (Maç Sonucu): 85-72