Türk Telekom farklı kazandı

Eurocup C Grubu 9. haftasında Türk Telekom, sahasında Dolomiti Energia Trentino'u 84-77 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Rain Peerandi (Estonya), Clemens Fritz (Almanya)
Türk Telekom: Landesbergx 24, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 13, Campbell 3, Stimac 20, Redding 9, Ender Arslan 5, Metin Türen, Kaya Peker 7
Başantrenör: Burak Gören
Dolomiti Energia: Marble 18, Pascolo 18, Craft 5, Gomes 16, Hogue 11, Mezzanotte, Forray 4, Mian 3, Lechthaler 2
Başantrenör: Maurizio Buscaglia
1. periyot: 19-22 (Dolomiti Energia Trentino lehine)
Devre: 42-45 (Dolomiti Energia Trentino lehine)
3. periyot: 61-61 (Dolomiti Energia Trentino lehine)
Cem Geçim