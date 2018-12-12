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Türk Telekom farklı kazandı

Türk Telekom farklı kazandı
Türk Telekom farklı kazandı

Eurocup C Grubu 9. haftasında Türk Telekom, sahasında Dolomiti Energia Trentino’u 84-77 mağlup etti.

Eurocup C Grubu 9. haftasında Türk Telekom, sahasında Dolomiti Energia Trentino'u 84-77 mağlup etti.

Salon: Ankara
Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Rain Peerandi (Estonya), Clemens Fritz (Almanya)
Türk Telekom: Landesbergx 24, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 13, Campbell 3, Stimac 20, Redding 9, Ender Arslan 5, Metin Türen, Kaya Peker 7
Başantrenör: Burak Gören
Dolomiti Energia: Marble 18, Pascolo 18, Craft 5, Gomes 16, Hogue 11, Mezzanotte, Forray 4, Mian 3, Lechthaler 2
Başantrenör: Maurizio Buscaglia
1. periyot: 19-22 (Dolomiti Energia Trentino lehine)
Devre: 42-45 (Dolomiti Energia Trentino lehine)
3. periyot: 61-61 (Dolomiti Energia Trentino lehine)
Cem Geçim 

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