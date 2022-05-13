Türk Telekom internet ağı genişliyor

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom; stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce lokasyonda bulunan Türk Telekom WiFi noktalarını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Starbucks'ın Türkiye'nin 50 ilindeki 580 mağazasında misafirlerine sunduğu ücretsiz WiFi hizmeti, şirket tarafından sağlanacak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, “Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve ‘insan odaklı' yaklaşımımızla çözümler sunmaya devam ediyoruz. Özellikle, çevrim içi etkinliklerin arttığı ve birçok şirketin uzaktan çalışma modelini tercih ettiği bu dönemde, teknolojimizi seferber ederek herkesin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Türkiye genelinde binlerce WiFi noktasında günlük ortalama 30 bin kullanıcı toplam 17 TB (Terabayt) trafik oluşturarark WiFi servisinden yararlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile kahve severlerin önemli adreslerinden biri olan Starbucks mağazalarının tüm misafirlerine, kullandıkları operatör bağımsız olarak, ücretsiz WiFi internet hizmeti sunuyoruz” dedi.