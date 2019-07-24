Türk Telekom limitsiz sabit internet paketlerini yenilediğini duyurdu

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni abonelerine yönelik limitsiz internet paketlerinde geçerli yeni kampanyasına ait fiyat listesini açıkladı. Buna göre giriş seviyesindeki limitsiz paketin 24 ay taahhütlü fiyatı değişmeden paket hızı 8 Mbps'ye yükseltildi. Yeni kampanyanın en büyük sürprizi ise 35 Mbps ve üzeri yüksek hızlardaki limitsiz paketlerde yapılan indirimler oldu.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Türk Telekom'un öncülük ettiği yüksek hızda fiber deneyimi ve limitsiz internet hamlesinin, Türkiye'nin dijitalleşmesi adına çok önemli bir adım olduğunu belirterek, yeni müşterilere özel olarak sundukları ‘Yılın Kampanyası' ile yüksek hızda limitsiz interneti daha fazla kişi için erişilebilir hale getirdiklerini ifade etti.

“Yüksek hızlarda yüzde 30'a varan indirim”

Türkiye'nin limitsiz internete geçtiği günden beri tüketicilerin temel beklentisinin, özellikle yüksek hızdaki limitsiz paketlerin daha uygun fiyata sunulması yönünde olduğunu belirten Önal, “Yeni kampanyamız ile bu beklentiyi karşılamış olduk. Ev ve işyerlerini Türk Telekom ile internete bağlayacak yeni müşterilerimiz, verecekleri 24 ay taahhüt karşılığında artık 35, 50 ve 100 Mbps gibi yüksek hızlardaki limitsiz paketlerimizi yüzde 30'lara varan çok daha avantajlı fiyatlarla kullanabilecekler. Ayrıca yeni kampanya kapsamında Türk Telekom'a gelen müşterilerimiz Muud Premium, TT WiFi Limitsiz, TT Depo 10GB, McAfee Güvenlik gibi özel ayrıcalıklı hizmetlerimizden 24 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecekler. 24 Mbps ve üstü hızlarda limitsiz paketlerimizi tercih eden yeni müşterilerimiz ise, bu ayrıcalıklı hizmetlere ek olarak Türk Telekom Prime müşterisi olacak ve hem Türk Telekom Prime fırsatlarından faydalanacak hem de TT Akademi'nin 12 aylık İngilizce Online Eğitim Paketine de ücretsiz olarak sahip olacaklar” diye konuştu.

“Giriş paketi hızlandı, fiyat aynı kaldı”

Limitsiz internet giriş paketlerinde de iyileştirmeye gittiklerini aktaran Önal, “Giriş paketimizin fiyatını değiştirmeden paket hızını 6 Mbps'den 8 Mbps'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece giriş seviyesindeki müşterilerimize artık aynı fiyata daha yüksek hızda limitsiz internet hizmeti sunuyor olacağız. Yine 12 Mbps'lik paketimizde de 5 TL'lik bir fiyat indirimi söz konusu” dedi.

“Mevcut müşterilere de taahhüt yenileme imkanı sunulacak”

Eski tarife üzerinden taahhütleri devam eden Türk Telekom müşterilerini de unutmadıklarını dile getiren Önal, “Mevcut müşterilerimize de yeni indirimli tarifelerimizden yararlanmaları için avantajlı taahhüt yenileme teklifleri sunacağız. ‘Türkiye'nin Fiber Gücü' olarak amacımız, müşteri memnuniyeti sağlarken ülkenin dört bir yanından mümkün olduğu kadar çok kişiyi fiber hızda limitsiz internetle tanıştırmak ve Türkiye'yi gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmak” diye konuştu.

“Limitsiz istemeyene Akıllı Paket”

Limitsiz internet kullanmak istemeyen müşterilere özel olarak sundukları akıllı paketlerde de iyileştirmeye gittiklerini kaydeden Önal, “Müşteri kullanım alışkanlıkları üzerinde yaptığımız analizler sonucunda, mevcut 100 GB akıllı paketlerimizin günümüz dünyası standartlarında müşterilerimiz için yetersiz kaldığını tespit ettik ve akıllı paketlerimizi 200 GB'a yükselttik” dedi.

‘Yılın Kampanyası' adıyla sunulan avantajlı tarifelerden Türk Telekom'a yeni abone olacak müşteriler 24 ay taahhüt vermeleri halinde yararlanabilecek.