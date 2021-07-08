Türk Telekom, otomatik ödeme talimatına internet hediye ediyor

Türk Telekom, mobil bireysel faturalı müşterileri için Otomatik Fatura Ödeme Talimatı kampanyası sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Online İşlemler veya banka kanalları aracılığıyla faturalarına otomatik ödeme talimatı veren mobil bireysel faturalı müşteriler, 30 gün boyunca geçerli 2 GB mobil internet hediyesi kazanıyor. Şirketin Online İşlemler uygulaması, müşteri odaklı bir yaklaşımla birçok hizmete cep telefonlarından ulaşmayı mümkün kılıyor. Online İşlemler fatura ödeme, TL yükleme ya da avantajlı paket satın alma olanaklarının yanı sıra mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu ürünleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı sunuyor.