Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival başladı

Türk Telekom'un markası Türk Telekom Prime'ın bu yıl sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, KüçükÇiftlik Park İstanbul'da kahveseverleri ağırlıyor. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın bir araya geldiği festivali kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alıyor. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşıyor.
Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla birleştirerek katılımcılara merkezinde kahvenin olduğu farklı bir festival deneyimi yaşatıyor. Gastronomi alanında İstanbul'un marka festivali olarak geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi gören festival, gittikçe zenginleşen ve büyüyen bir kültürün taşıyıcısı olarak kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
Sonbahara renk katan etkinlik KüçükÇiftlik Park İstanbul'da 10 Ekim'e kadar devam edecek.
Festival programının detayları şöyle açıklandı:
08.10.2021 Cuma
2. Seans
16:00-17:00 Ars Longa
17:00-18:00 Ezgi Yelen
18:15-19:15 Burak Kut
09.10.2021 Cumartesi
1. Seans
10:00-11:00 The Golden Shore
11:00-12:00 The Abrakadabralar
12:00-13:00 Astrovelvet
13:00-14:00 Sattas
2. Seans
15:00-16:00 Elçin Orçun
16:00-17:00 Safiye
17:00-18:00 Fırat Akarsel
18:15-19:15 Can Bonomo
10.10.2021 Pazar
1. Seans
10:00-11:00 Vince The Moon
11:00-12:00 Hazi
12:00-13:00 Ece Barak
13:00-14:00Melis Fis
2. Seans
15:00-16:00 Kürşat Nayim
16:00-17:00 Ezgi Yelen
17:00-18:00 Ege Çubukçu
18:15-19:15 Gökhan Türkmen