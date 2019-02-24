Türk Telekom Stadyumu'nda 24 bin 208 seyirci

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Akhisarspor'u mağlup ederek puanını 45'e yükselti. İstanbul'da dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışına rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar maça geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 24 bin 208 biletli seyirci takip etti. Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımına destek oldu. Az sayıdaki Akhisarsporlu taraftarlarda deplasmanda tribününde yerini aldı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu