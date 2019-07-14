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Türk Telekom Stadyumu'nda evlilik teklifi

Türk Telekom Stadyumu'nda evlilik teklifi
Türk Telekom Stadyumu'nda evlilik teklifi

Galatasaraylı Enes Dundar, kendisi gibi Galatasaraylı olan kız arkadaşı Filiz Kaya'ya Türk Telekom Stadyumu'nda evlilik teklifi etti.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Enes Dundar, ilginç evlilik teklifine imza attı. Kendisi gibi fanatik Cimbomlu olan kız arkadaşı Filiz Kaya'ya Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda evlilik teklifi yaptı. Filiz Kaya, Enes Dundar'a doğum günü hediyesi olarak stadyum ve müze turu bileti aldı fakat asıl sürpriz kendisine oldu. Tur sırasında hayatlarını birleştirmek için evlilik teklifini eden Enes'e Filiz de 'Evet' cevabını verdi. Bu teklif karşısında duygulanan Filiz, göz yaşlarına hakim olamadı.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan çift, sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılamaları kaçırmadan takip ediyor. 

Oğuzhan Ort 

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